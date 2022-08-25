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Flaş! Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı!

Konser esnasında birinden bahsederken “İmam hatip de okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor efendim” söyleminde bulunan Gülşen’e Twitter’da #GülşenTutuklansın hashtag’ı açılarak tepki yağdı. Ardından popçu hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Flaş! Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2022 10:36

Nisan ayında İstanbul'da bir mekanda sahne alan Gülşen'in 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da verildi.

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