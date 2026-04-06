Flaş Ayrılık! Kuruluş Orhan'da Bir Devir Kapanıyor!

Çarşamba akşamlarının sevilen tarihi yapımı "Kuruluş Orhan", izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği dizide, projenin en köklü isimlerinden biri hikâyeye veda ediyor.

Yiğit Uçan "Boran Alp" Rolüne Veda Ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2019 yılında başlayan Kuruluş Osman döneminden bu yana kadroda yer alan ve Kuruluş Orhan serisinde de rolüne devam eden Yiğit Uçan, fenomen diziden ayrılıyor.

Karakteri: Yiğit Uçan, yıllardır dizinin kemik kadrosunda yer alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Boran Alp karakterini canlandırıyordu.

Veda Nedeni: Uzun süredir devam eden hikâyesinin sonuna gelindiği belirtilen oyuncunun, projeden ayrılacağı kesinleşti.

İkinci Sezon Kararı Henüz Netleşmedi

"Kuruluş Orhan" dizisinin geleceğiyle ilgili belirsizlik ise sürüyor. Dizinin ikinci sezonu için henüz net bir karar alınmamış olması, izleyiciler arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Yiğit Uçan’ın vedasının ardından dizideki diğer dengelerin nasıl değişeceği ve sezon finaline doğru nasıl bir yol izleneceği takip ediliyor.