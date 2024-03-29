Firuze’nin "İhanet"i

Çocukluk yıllarından beri sahne ve müzik kariyeri için hayaller kuran Firuze hayallerini gerçekleştiriyor.

Profesyonel müzik kariyerine İsveç'te başlayan Firuze, şimdi Soykan Müzik etiketi ile çıkan "İhanet" ile müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanında müzikseverlerle buluşan Firuze , "İhanet" ile Amerika'daki müzik serüvenine de damga vuruyor. Şarkının ses kayıtları Amerika’da bulunan “ Spin Recording Studios “ da gerçekleşti.

2016'da Ümit Sayın'ın prodüktörlüğünde çıkardığı projedeki “Deli Aşık” şarkısı radyolar ve bir çok mecrada beğeni kazandı. Firuze şimdi de kendi söz ve müziği ile "İhanet"i müzikseverlerle buluşturdu. "İhanet"in müzikal dokunuşu, 9 ülkede adından söz ettiren Esad Fidan'ın düzenlemesiyle şekillenirken, Firuze’nin New York'ta gerçekleşen klip çekimleri de şarkının hikayesine eşsiz bir arka plan sunuyor.

Ajda ‘nın Sahne enerjisinden Sezen’in üretkenliğinden beslendim!!!



Firuze, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi Türk pop müziğinin kült isimlernden aldığı ilhamla, kendi müzikal yolculuğunda iz bırakmaya devam ediyor.

Ajda pekkan’ın uzun yıllardır sahne enerjisini hep benimsediğini ve hayranlıkla izlediğini belirten Firuze asezen Aksu içinde şunları söyledi “

Sezen Aksu bu coğrafyanın kadın ozanlarından biri onun üretkenliğinden aldığım ilham şarkı yazmamı daha da özel kıldı” dedi.

"Ajda ve Sezen'in izinde, kendi müzikal hikayemi yazıyorum," diyen Firuze, "İhanet" şarkısının kendininde yerinin çok ayrı olduğunu söylüyor.

Soykan Müzik etiketiyle çıkan şarkı, Firuze’nin müzikal derinliğini ve sanatçı kimliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.