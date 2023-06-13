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Firuze Gamze'den ikinci tekli

Pop müzik alanında üretimlerini dinleyicilerle buluşturmaya başlayan genç isim Firuze Gamze, ''Yok Halim'' isimli ikinci teklisini Garaj Müzik etiketiyle yayımladı.

Firuze Gamze'den ikinci tekli
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-06-2023 12:02

2021 yılında "Toz" isimli ilk şarkısı ile müzik dünyasına adım atan Firuze Gamze, iki yıl aranın ardından kendine özgü tavrını yansıttığı Yok Halim isimli yeni şarkısını dinleyicilerle paylaştı.

''Yok Halim'' isimli yeni şarkısının söz ve bestesine imzasını atan genç isim, şarkının düzenlemesinde Orhun Ozan ve Özgür Aksüyek ile çalıştı.

Klibin yönetmenliğini ise Mustafa Özen üstlendi.

 



Elektronik soundların baskın olduğu bir pop şarkısı olan ''Yok Halim'' şarkısını kaleme alırken biten bir ilişkiden esinlendiğini dile getiren sanatçı, ayrılığın ardından birbirlerine karşı güçlü, umursamaz ve aynı zamanda yorgun hisseden iki kişiyi anlatıyor.

İzmir doğumlu olan genç isim, küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini fark etmesi ile beraber şan dersleri almaya başladı ve ardından İzmir'in çeşitli mekanlarında sahne alarak dinleyicilerle buluştu. Mimar Sinan Üniversitesi Çağdaş Dans bölümü mezunu Firuze Gamze, oyunculuk ve müzik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Firuze Gamze'nin ikinci teklisi Yok Halim, 9 Haziran tarihinden itibaren Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 

 

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