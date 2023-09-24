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Filenin Sultanları yine tarih yazdı! Olimpiyat biletini alan sultanlar Belçika'ya da set vermedi

Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunun ardından 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde mücadele eden Filenin Sultanları Belçika'yı da set vermeden kazandı. Elemelerdeki son maçını da kazanan sultanlar, 7'de 7 galibiyetle olimpiyatlara gidiyor.

Filenin Sultanları yine tarih yazdı! Olimpiyat biletini alan sultanlar Belçika'ya da set vermedi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 11:38

Filenin Sultanları kadın voleybolunda tarih yazmaya devam ediyor. Son 22 maçının tamamını kazanarak yenilmez bir takıma dönüşen Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları eleme grubunda da tüm maçlarını kazandı. Dün oynanan Japonya maçında olimpiyat biletini alan sultanlar, prestij maçı olarak oynadığı Belçika maçında da set vermeden karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı muhteşem bir yaz sezonu geçirdi. Önce Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, ardından oldukça önemli bir başarıya daha imza attı. Avrupa Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanan milliler, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak Türk milletine büyük bir gurur yaşattı. 

Türkiye kadın voleybolunda daha önce 2 kez olimpiyat oyunlarında mücadele etmiş ancak şampiyonluk yaşayamamıştı. Bu kez arkasına mükemmel bir rüzgar alan Filenin Sultanları şampiyonluk hedefiyle Paris'e gidiyor. Namağlup Avrupa Şampiyonu olarak olimpiyat elemelerine başlayan millilerimiz, eleme grubunda oynadığı tüm maçları da kazandı.

Son olarak dün oynanan Japonya maçında inanılmaz bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, geriden geldiği karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Türkiye ile karşılaşana kadar 5 maçını da kazanan Japonya, Filenin Sultanları karşısında da ilk seti kazanmayı bilse de Türkiye Dünyanın 1 numarası olduğunu Japonya'ya da gösterdi ve karşılaşmayı kazanmasını bildi. Bu galibiyetle Paris'e gitmeyi garantileyen Türkiye, bugün Belçika ile prestij mücadelesi verdi.

Her ne kadar Belçika ile oynanan maç Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına gitmesi konusunda herhangi bir etmen olmasa da Filenin Sultanları maça büyük bir ciddiyetle başladı. Olimpiyat elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, Belçika'yı da set vermeden yenerek eleme grubunda oynadığı 7 maçta 7 galibiyet alarak muhteşem bir performans sergiledi.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları grubundan da namağlup çıkmayı başardı. Şimdi hedefte yeni bir tarihi zafer var. Filenin Sultanları Paris'ten de şampiyonlukla dönmek istiyor.

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