Fikret Kuşkan Başrolde! "Söyleyemediklerim" İçin Hazırlıklar Başladı

Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Cemal Şan, tam 16 yıllık bir aradan sonra beyaz perdeye iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yeni projesi “Söyleyemediklerim” için düğmeye basan usta yönetmen, hazırlık sürecinde sona yaklaştı.

Dev Kadro Bir Araya Geliyor

Yapımcılığını Yeni Kayatürk Film’in üstlendiği, senaryosunu ise İhsan Kayatürk’ün kaleme aldığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin başrolü için Türk sinemasının güçlü isimlerinden Fikret Kuşkan ile anlaşma sağlandı. Kadın başrol oyuncusu için ise başarılı oyuncu Deniz Çakır ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Müzikler Dünyaca Ünlü Besteciden

Dram türündeki yapımın en dikkat çeken detaylarından biri de müzikleri oldu. "Babam ve Oğlum" gibi unutulmaz filmlerin müziklerine imza atan dünyaca ünlü Yunan besteci ve müzisyen Evanthia Reboutsika, "Söyleyemediklerim" filminin müziklerini üstlenecek.

Beş Farklı Şehir, Bir Hikâye

Haziran ayının ilk günlerinde sete çıkması planlanan film, görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Çekimler; İstanbul, İzmir, Paris ve Londra’da gerçekleştirilecek olsa da hikâyenin ağırlık merkezi Van olacak.

Usta yönetmen Cemal Şan'ın uzun bir aradan sonra çekeceği bu yeni yapım, şimdiden sinemaseverler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.