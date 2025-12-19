Feyza Civelek’ten "Yeter" Çıkışı: Hukuk Savaşını Başlattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hakkında çıkan asılsız haberlere karşı dava açıyor. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan ünlü oyuncu, karalama kampanyası yürütenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Feyza Civelek’ten
Yayın Tarihi : 19-12-2025 19:41

Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Nilay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyza Civelek, son dönemde hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde kendisine yönelik yürütülen tartışmaların dozunun artması üzerine Civelek, avukatı aracılığıyla sert bir açıklama yaparak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"Sistematik Bir Karalama Kampanyası Var"

Feyza Civelek’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkiline karşı yürütülen saldırıların bir "karalama kampanyası" olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Gerçek Dışı İddialar: Müvekkilin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddiaların tamamının asılsız olduğu belirtildi.

  • İtibar Suikastı: Yapılan paylaşımların onur kırıcı olduğu ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik olduğu ifade edildi.

  • Yasal Hamle: Bu iddiaları üreten ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve manevi tazminat davası açılacağı kesin bir dille duyuruldu.

"Hakaret İçeren İddialara Müsamaha Yok"

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı avukat bildirisiyle, "her türlü yasal hakkın kullanılacağını" belirterek takipçilerine ve kamuoyuna kararlılık mesajı verdi. Civelek’in bu hamlesi, özellikle son günlerde magazin gündemini meşgul eden bazı iddiaların hemen ardından geldi.

