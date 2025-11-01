Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

Feyza Civelek, Cadılar Bayramı kutlamasına Türk bayrağı detayı olan özel kostümüyle katıldı. Oyuncunun tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2025 18:30

Hem açıklamalarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde sıkça yer alan oyuncu Feyza Civelek, bu kez Cadılar Bayramı kutlaması için özel bir kostüm hazırladı. Feyza Civelek'in bu özel gün için tercih ettiği kostüm, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başlayan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle adından sıkça söz ettiren Feyza Civelek, oyunculuğu hakkında yapılan yorumlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada eleştirilere yanıt vermişti. Civelek, "İnsanlar çok fazla acımasız, çok fazla art niyetli. O yüzden onlara kulak asmamaya çalışıyorum" demişti. Ayrıca, Kızılcık Şerbeti projesine annesi tarafından bir kapı açıldığını kabul etmişti. Ancak o kapıdan sonra kendisi devam ettiğini belirterek, "Ben bu projeye adil olabilmek adına elemeyle girdim" açıklamasını yapmıştı.

 Civelek'in Gözündeki Türk Bayrağı Detayı Sosyal Medyaya Damga Vurdu

 

Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan Feyza Civelek, dikkat çeken bir kostüm tercihi yaptı. Oyuncunun bu tercihi, sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşuldu.

Feyza Civelek'in kostümünden daha çok gözündeki detay dikkat çekti. Oyuncu, makyajında ve yüz boyamasında Türk bayrağı figürünü kullandı. Civelek'in göz çevresine yaptığı Türk bayrağı boyası, kutlamalar arasında fark yaratan bir unsur oldu. Feyza Civelek'in bu vatansever detayı içeren kostümü, sosyal medyaya damga vurdu.

