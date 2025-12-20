Feyyaz Yiğit Baba Oldu! Ünlü Oyuncunun En Mutlu Günü

Gibi dizisiyle fenomenleşen, kendine has mizah tarzıyla milyonların sevgilisi haline gelen ünlü oyuncu, yazar ve senarist Feyyaz Yiğit, baba olmanın heyecanını yaşıyor. 2018 yılında hayatını birleştirdiği reklamcı Sedef İnanç ile mutlu bir evlilik sürdüren Yiğit, özel hayatındaki bu müjdeli haberle magazin gündemine damga vurdu.

Özel Hayatını Gözlerden Uzak Yaşıyor

Evlendikleri günden bu yana özel hayatlarını kameralardan ve sosyal medya magazininden uzak tutmayı tercih eden Feyyaz Yiğit ve Sedef İnanç çifti, ilk kez ebeveyn olmanın tadını çıkarıyor.

Çiftin bebeklerini kucaklarına aldığı öğrenilirken, heyecanla beklenen cinsiyet ve isim bilgisi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada Feyyaz Yiğit’in hayranları ve dostları tebrik mesajları yağdırdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun "baba" figürüyle yapacağı muhtemel esprileri şimdiden merakla beklediklerini dile getiren esprili yorumlar paylaştı.