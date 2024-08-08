Feyyaz Şerifoğlu Yalıkavak'ta

Feyyaz Şerifoğlu, Yalıkavak'taki evlerinin bahçesinde görüntülendi.

Feyyaz Şerifoğlu Yalıkavak'ta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 10:37

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Bodrum Yalıkavak'taki evinde tatilin tadını çıkarıyor. Güneşin ve denizin keyfini süren 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün evlerinin bahçesinde görüntülendi.

Bahçede telefonuyla ilgilenen Şerifoğlu, bu sırada ilaçlama yapan çalışanların bahçeye girdiğini fark edince hızlıca evin içine geçti. Şerifoğlu'nun bu hareketi, basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.

Şerifoğlu, Bodrum tatilinde dinlenmeye devam ederken, hayranları onun sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ediyor. Ünlü oyuncu, tatilinin geri kalanını gözlerden uzak, sakin bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor.

 

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