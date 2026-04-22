Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan Sıcak Aile Pozu: Bebek Heyecanı Büyüyor!

Kanal D ana haber spikeri Merve Dinçkol ve başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, anne-baba olma heyecanını paylaştıkları yeni karelerle magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz Haziran ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, kısa bir süre önce bebek beklediklerini müjdeleyerek hayranlarını sevindirmişti. Heyecanı her geçen gün artan ikili, bu özel süreci sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle taçlandırmaya devam ediyor.

"Ramazan Bereketiyle Geldi"

Bebek müjdesini verdikleri ilk paylaşımda, "Ramazan bereketiyle geldi" notunu düşen çift, manevi değeri yüksek bir dönemde bu mutlu haberi aldıklarını ifade etmişti. Merve Dinçkol’un belirginleşen karnı ve çiftin gözlerindeki mutluluk, takipçilerinden binlerce tebrik ve beğeni topladı. Şerifoğlu ve Dinçkol, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayarken, hazırlık süreçlerini de samimi bir dille paylaşıyor.

Evin Dördüncü Üyesiyle Aile Pozu

Ünlü çift, son olarak evlerinde çektirdikleri sıcak bir aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Merve Dinçkol’un karnının iyice belirginleştiği görülen fotoğrafta, çifte sadık dostları olan köpekleri de eşlik etti. Modern bir çekirdek aile tablosu çizen ikiliden Feyyaz Şerifoğlu, bu kareyi sosyal medya hesabında kırmızı kalp emojisiyle yayınlayarak sevgisini dile getirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, ancak bu mutlu haberi paylaşmaktan çekinmeyen çiftin fotoğraflarına yorum yağdı. Merve Dinçkol’un hamilelik şıklığı ve Feyyaz Şerifoğlu’nun heyecanı dikkat çekerken; hayranları, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesi temennisinde bulundu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi ise henüz merak konusu olmaya devam ediyor.