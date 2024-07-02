Fettah Can ve Cansu Kurtçu'dan Bodrum'da romantik anlar

Geçtiğimiz yıl Bodrum'a yerleşen ünlü müzisyen Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, Ortakent'te keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken renkli ve neşeli anlara imza attı.

İskelede şakalaşan ve eğlenen çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Birbirlerine sarılarak öpüşen Fettah Can ve Cansu Kurtçu, mutluluklarını adeta gözler önüne serdi. Gün boyu yorgunluk atan ikili, Bodrum'un güzellikleri eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun bu mutlu anları, Bodrum'da tatilin tadını nasıl çıkardıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.