Fettah Can Bodrum’da Ailesiyle Tatilde

Ünlü şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ve çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Son günlerde sık sık Ege kıyılarında görüntülenen ünlü çift, bu kez Ortakent’te objektiflere takıldı.

Mutlu Aile Tablosu

Gün boyu denizin ve güneşin keyfini süren aile, enerjik halleriyle dikkat çekti. Çocuklarıyla vakit geçiren çiftin samimi anları objektiflere yansıdı. Hem anne hem baba olarak tatilin keyfini ailece çıkaran ikili, hayranlarından da beğeni topladı.

Romantik Anlar Objektiflere Yansıdı

Fettah Can ve Cansu Kurtçu, denizde birlikte vakit geçirirken romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Samimi halleriyle beğeni toplayan çiftin mutlu evlilikleri ve çocuklarıyla geçirdikleri anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Tatilden kareler paylaşmaya devam eden Fettah Can, hayranlarından yoğun ilgi görüyor. Çiftin ailece yaptığı tatil, sevenleri tarafından büyük beğeni topluyor.