Ferit Kaya, sevgilisi Yasemin Ceren ile Diyarbakır’da dünyaevine girdi!

Başarılı oyuncu Ferit Kaya, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Ceren ile memleketi Diyarbakır'da evlendi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Kaya, hayatını sade ve samimi bir törenle birleştirdi.





Çiftin Diyarbakır'da gerçekleşen düğününe ünlü isimler de katıldı. Erkan Avcı, Barış Arduç ve Taner Ölmez gibi dostları, bu özel günlerinde Ferit Kaya ve Yasemin Ceren’i yalnız bırakmadı. Kaya’nın düğünü, hem coşkulu hem de duygusal anlara sahne oldu.

Ferit Kaya ve Yasemin Ceren, mutluluklarını yakın arkadaşları ve aileleriyle paylaşarak evliliklerini resmileştirdi.