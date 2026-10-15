Esra Bilgiç 34 Yaşını Kutladı: Doğum Günü Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi Türk televizyon tarihinin iddialı yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra kusursuz güzelliğiyle de her daim adından söz ettiren Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı. Bir süredir cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Sakıp Sabancı'nın yeğeni Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin kulislerinin odağında yer alan güzel oyuncu 34. yaş gününe özel peş peşe yayımladığı karelerle sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

Esra Bilgiç 34 Yaşında!

Göz alıcı tarzı ve doğallığıyla milyonların beğenisini kazanan Esra Bilgiç yeni yaşını mütevazı ve sade bir doğum günü pastasıyla kutlamayı tercih etti. Pasta mumlarını üflediği neşeli anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu sevenlerinin akın eden kutlama mesajlarına kansız kalmadı.

Güzel oyuncu yayımladığı karelerin altına düştüğü "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla hayranlarına ve dostlarına sevgilerini iletti. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan paylaşım magazin dünyasında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Faruk Sabancı'dan Romantik Kutlama

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı cephesinden gelen romantik paylaşımlar ise ikilinin hayranlarını adeta mest etti. Sosyal medya hesaplarından birbirlerine duydukları sevgiyi gözler önüne seren çiftten Faruk Sabancı sevgilisiyle çekildiği samimi bir fotoğrafı hikayesinde paylaştı.

Ünlü DJ ve yapımcı Faruk Sabancı sevgilisinin yeni yaşını kutladığı paylaşımına düştüğü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla romantizmin zirvesine çıkarken, ikilinin mutlu birlikteliği magazin takipçilerinden tam not aldı.