Ferhat Göçer'den “İkinci Sınıf İnsan” İtirafı

Ferhat Göçer uzun yıllardır birlikte olduğu Ömür Gedik ile yaşadığı ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda konuşan ünlü sanatçı birlikte yaşadıkları döneme dair hem duygusal hem şaşırtıcı detaylar paylaştı. Göçer’in sözleri magazin gündeminde geniş yankı buldu.

“Evde İkinci Sınıf İnsan Gibi Hissettim” Sözleri

Göçer ilişki sürecinde zaman zaman kendisini geri planda hissettiğini dile getirerek “Evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ayrılığın perde arkasına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

“Villa Bir Barınağa Döndü” İfadesi Gündem Oldu

Sanatçı birlikte yaşadıkları Boğaz’a nazır lüks villaya dair anlattıklarıyla da şaşırttı. Göçer, zamanla evin yapısının değiştiğini ve farklı bir düzene dönüştüğünü belirtti. Anlattıkları arasında en çok dikkat çeken detay ise evde hayvanların artması oldu.

Göçer’in “Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına dönüştürdük” sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu. Ünlü sanatçı evde zamanla çok sayıda hayvanın bir arada yaşamaya başladığını ve bu durumun günlük hayatlarını etkilediğini söyledi.

Keçi Detayı Olay Yarattı

Sanatçı yaşanan süreci anlatırken bir gün eve getirilen bir keçi nedeniyle şaşkınlık yaşadığını da ifade etti. Bahçeli bir evde yaşamalarına rağmen bu durumun ilişkilerinde yeni tartışmalara yol açtığını belirtti. Bu detay açıklamaların en çok konuşulan kısmı oldu.

Ömür Gedik’ten Ayrılık Sonrası Açıklama

Öte yandan Ömür Gedik’in daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılık sürecinde kedilerin önemli bir rol oynadığını söylediği hatırlandı. Gedik 30 kediyi yanına alarak yeni bir düzene geçtiğini ifade etmişti. İki tarafın açıklamaları ayrılığın perde arkasına dair farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Yıllara yayılan ilişkinin ardından gelen bu açıklamalar ikili arasındaki bağın nasıl sona erdiğine dair merakı artırdı. Göçer’in sözleri magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.