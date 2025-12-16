Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in, kızları Sofia'nın doğumundan önce 28 Ağustos 2025'te gizlice evlendiği ortaya çıktı. Sera Vrij, büyük düğünü ertelediklerini ve yakında yapacaklarını duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2025 11:30

İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion FC forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Hollandalı sevgilisi Sera Vrij, özel hayatlarında peş peşe iki büyük mutluluk yaşadıklarını ortaya çıkardı. Çiftin, kızları Sofia'nın doğumundan kısa bir süre önce, Ağustos ayında sade bir törenle dünyaevine girdikleri öğrenildi.

Sofia Gelmeden Önce Nikah Masası

10 Eylül'de anne baba olmanın heyecanını yaşayan ve kızlarına Sofia adını veren çiftin, bebekleri doğmadan hemen önce hayatlarını birleştirdikleri, Sera Vrij'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Sera Vrij, duygusal anlarını şu sözlerle ifade etti:

"Kızımız gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz samimi tören; büyük düğünümüzü ertelemek zorunda kalsak da, o gün her şeydi ve fazlasıydı. Bir sonraki düğünümüzde fit olmak için sabırsızlanıyorum. Bay ve Bayan Kadıoğlu. 28-08-25"

Sera Vrij'in bu açıklamasıyla, çiftin 28 Ağustos 2025 tarihinde evlendikleri netleşti. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere Kadıoğlu ve Vrij, yakın zamanda büyük bir düğün töreni yapmayı planlıyor.

Benzer Haberler
Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"
Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı
Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"
Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"
Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev
Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"