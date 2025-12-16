Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören

İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion FC forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Hollandalı sevgilisi Sera Vrij, özel hayatlarında peş peşe iki büyük mutluluk yaşadıklarını ortaya çıkardı. Çiftin, kızları Sofia'nın doğumundan kısa bir süre önce, Ağustos ayında sade bir törenle dünyaevine girdikleri öğrenildi.

Sofia Gelmeden Önce Nikah Masası

10 Eylül'de anne baba olmanın heyecanını yaşayan ve kızlarına Sofia adını veren çiftin, bebekleri doğmadan hemen önce hayatlarını birleştirdikleri, Sera Vrij'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Sera Vrij, duygusal anlarını şu sözlerle ifade etti:

"Kızımız gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz samimi tören; büyük düğünümüzü ertelemek zorunda kalsak da, o gün her şeydi ve fazlasıydı. Bir sonraki düğünümüzde fit olmak için sabırsızlanıyorum. Bay ve Bayan Kadıoğlu. 28-08-25"

Sera Vrij'in bu açıklamasıyla, çiftin 28 Ağustos 2025 tarihinde evlendikleri netleşti. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere Kadıoğlu ve Vrij, yakın zamanda büyük bir düğün töreni yapmayı planlıyor.