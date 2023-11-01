Fenomen Mahir Olayı Büyüyor: Dünyanın Farklı Yerlerinden İhbar Yağıyor!

Fenomen Mahir olarak bilinen Mahir Düz, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında gündeme oturdu. Hem Türkiye'den hem de yurtdışından gelen sayısız mağduriyet iddiasıyla Mahir, büyük tepki topluyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında adından sıkça söz ettiren Fenomen Mahir, gündemden düşmüyor. Mahir Düz isimli bu şahıs, Fenomen Mahir adıyla tanınıyor ve hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok sayıda kadını mağdur ettiği iddialarıyla konuşuluyor.

Kimdir Bu Fenomen Mahir?

Fenomen Mahir olarak tanınan Mahir Düz, birçok kadının maddi manevi mağdur olduğu isim olarak biliniyor. Bu kadınlar arasında Türk vatandaşlarından Polonyalılara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Esra Çömelek'ten Çarpıcı İddialar

Programa katılan mağdurlardan Esra Çömelek, Fenomen Mahir ile yaşadığı ilişki sırasında onun sürekli olarak kendisinden para talep ettiğini ifade etti. Ancak bu sadece buz dağının görünen kısmıydı. Çömelek, Mahir'in uyuşturucu ticareti yaptığını, ayrıca kendisine büyük borçlar ödettiğini dile getirdi. Mahir'in tehditkar söylemleri ve agresif tutumu ise Esra'nın en zorlandığı konular arasında yer alıyordu.

Ulusal Sınırları Aşan İhbarlar

Mahir Düz'ün sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, İngiltere ve Polonya'da da mağdurları olduğu iddia ediliyor. Programa bağlanan bir avukat, Polonyalı bir müvekkilinin Mahir Düz tarafından dolandırıldığını belirtti.

Ayrıca, bir başka mağdur kadın ise Mahir'e duygusal olarak bağlandığını ve ona 7 bin Euro gönderdiğini ifade etti. Ancak bu parayı gönderdikten sonra Mahir'in gerçek yüzüyle karşılaştığını belirtti.

Stüdyoda Şok Anlar

Dünya genelinden birçok kadının Mahir hakkında yaptığı şikayetlerin ardından, canlı yayına bağlanan bir izleyicinin iddiaları stüdyoyu karıştırdı. Bu izleyici, Mahir'in genç yaşlarda yaşlı kadınlarla ilişki kurarak onların parasını aldığını ileri sürdü.