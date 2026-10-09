Fenomen Dizide Yaprak Dökümü: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristleri Yollarını Ayırdı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! İlk bölümden beri senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür 143. bölümde diziden ayrıldı.

Fenomen Dizide Yaprak Dökümü: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristleri Yollarını Ayırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 17:26

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbetinde magazin ve televizyon kulislerini sarsacak çok büyük bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran ve şu sıralar beşinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam eden dizinin yaratıcıları ve senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür yapım şirketiyle yollarını ayırdı. Projenin ilk bölümünden bu yana kaleme alan ikilinin ayrılık kararı dizi hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Anlaşmazlık Nedeniyle 143. Bölümde Yollar Ayrıldı

Ekranların en çok izlenen ve tartışılan yapımlarının başında gelen Kızılcık Şerbeti hikayesindeki beklenmedik gelişmelerle olduğu kadar kamera arkasındaki bu flaş vedayla da adından söz ettiriyor. Edinilen son bilgilere göre dizinin senaryo sürecinde yapım şirketi ile senaristler arasında yaşanan bazı fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar bu kararın alınmasında etkili oldu.

Karşılıklı olarak masaya oturan Gold Film ve başarılı senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür ortak bir kararla 143. bölüm itibariyle yollarını ayırma kararı aldı. Dizinin bugünkü başarısında ve ikonikleşen karakterlerinin yaratılmasında en büyük pay sahibi olan ikilinin projeden ayrılması yapım dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yeni Senaristler Önümüzdeki Günlerde Belli Olacak

Beşinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin bundan sonraki bölümlerini kimin kaleme alacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Yapım şirketinin dizinin ruhunu ve izleyici kitlesinin beklentilerini koruyabilecek güçlü bir senaryo ekibiyle görüşme halinde olduğu ve yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı bildirildi. Milyonların ilgiyle takip ettiği dizinin senaryo değişiminin ardından hikayenin nasıl bir yön alacağı ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

Benzer Haberler
Cenk Eren Sanat Hayatının 30. Yılını Zalim ile Kutluyor: Yepyeni Şarkılar Geliyor! Cenk Eren Sanat Hayatının 30. Yılını Zalim ile Kutluyor: Yepyeni Şarkılar Geliyor!
Ünlü Oyuncu Kubilay Aka İç Dünyasını Anlattı: Ünlü Oyuncu Kubilay Aka İç Dünyasını Anlattı: "Gerçek Hayatta Çok Farklıyım"
Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı: Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı: "Son Anda İşime Son Verildi!"
Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor! Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor!
Şansa Dizisi Sete Çıktı: Gençlerin Hayat Mücadelesi Ekranlara Geliyor! Şansa Dizisi Sete Çıktı: Gençlerin Hayat Mücadelesi Ekranlara Geliyor!
Cevher Dizisinde Şok Üstüne Şok: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Projeden Ayrıldı! Cevher Dizisinde Şok Üstüne Şok: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Projeden Ayrıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!