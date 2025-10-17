Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor

Kanal D ekranlarının Çarşamba akşamlarına damga vuran fenomen dizisi "Eşref Rüya" izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan dizi, 18. bölümüyle de reyting listelerine adını yazdırdı. İzleyicinin büyük bir heyecanla beklediği Eşref Rüya'nın önümüzdeki hafta ekrana gelecek 19. bölümüne sürpriz bir yeni karakter katılacak. Bu yeni isim, hikâyenin gidişatını etkileyecek gibi görünüyor.

Saliha Karakterini Bilgesu Kural Canlandıracak

Dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncu Bilgesu Kural oldu. Başarılı oyuncu, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümüne "Saliha" karakteriyle dahil olacak. Saliha, dizinin sevilen karakterlerinden Hafize ana'nın (Feriha Eyüboğlu) torunu olarak izleyici karşısına çıkacak. Bilgesu Kural'ın canlandıracağı Saliha karakterinin diziye nasıl bir dinamizm katacağı ve ana hikâyeyle nasıl bir bağlantı kuracağı merak konusu oldu.