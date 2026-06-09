Fenomen Dizi Eşref Rüya Final Bölümüyle Ekrana Geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana sarsıcı hikayesi dev kadrosu ve ters köşe sahneleriyle reyting listelerinin zirvesinden inmeyen bir ekran fenomeni için yolun sonu göründü. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan iddialı yapım hafızalardan silinmeyecek görkemli bir final bölümüyle izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin yapımını TİMSBİ Productions yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosu Ethem Özışık, Lokman Maral, Ozan Ağaç tarafından kaleme alınan dizisi Eşref Rüya iki sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu 10 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek kırk yedinci bölümüyle noktalıyor.

İhtiyar ve Bebek Arasındaki Savaş Başlıyor

İki yıldır heyecanla takip edilen dizinin veda perdesinde karakterlerin kaderleri son kez büyük bir sınavdan geçecek. Savaş hatlarının iyice keskinleştiği 47. Bölümde Neler Yaşanacak? sorusu da cevabını buldu. Eşref, Nisan'ı İhtiyar'ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.

Eşref'in Son Savaşı: Hesap Kapanıyor!

Dizinin finalinde gözyaşları ve aksiyon bir an bile durmayacak. Gelecek bölüme dair ipuçları barındıran senaryo detaylarına göre; hasret dolu yılların ardından kızını bulan Nisan, nihayet özlemini çektiği mutlu sona eriştiğini düşünür. Fakat Eşref, kapatması gereken son bir hesabı olduğunu bilir ve tek başına en büyük savaşına çıkar. Kendi adaletini sağlamak için canını ortaya koyan Eşref'in bu tek kişilik savaşı Eşref Rüya dünyasının da kaderini belirleyecek.

Ekran Başındakileri Ters Köşe Bir Final Bekliyor

TİMS&B Productions imzalı dizi, sadece aksiyon dolu sahneleriyle değil akıllarda soru işareti bırakmayacak epik sonuyla da adından söz ettirecek. Eşref ve Nisan'ın aşkı bu karanlık savaştan galip çıkabilecek mi, yoksa İhtiyar'ın intikamı her şeyi küle mi çevirecek? Hepsi ve daha fazlası önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Eşref Rüya final bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de.