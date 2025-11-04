Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Artık Survivor 2026 Kadrosunda!

Yayın Tarihi : 04-11-2025 15:32

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son duyuru ile yarışmaya katılacak büyük bir sürpriz ismi açıkladı. Daha önce Bayhan, Keremcem ve Dilan Çıtak'ın kadroda yer alacağı kesinleşmişti. Bu isimlere eklenen son efsane ise eski futbolcu Mert Nobre oldu.

 

Mert Nobre, Survivor 2026'ya Katılıyor

 

Mert Nobre, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir isim. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de birçok büyük takımda forma giydi. Sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynayarak şampiyonluklar yaşadı. Şimdi ise Nobre, yeşil sahalardan zorlu Survivor parkurlarına geçiş yapıyor.

Acun Ilıcalı, futbolcunun katılımını kendi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.."

Survivor Kadrosu Güçleniyor

 

Survivor 2026 Ünlüler & All Star formatının şimdiden iddialı bir kadroya sahip olduğu görülüyor. 

Futbol camiasının sevilen isimlerinden biri olan Nobre, parkurlardaki performansı ile hayranlarının ve Survivor izleyicisinin merakını şimdiden üstüne çekti. Daha önceki açıklanan yarışmacılar Bayhan, Keremcem ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimlerle birlikte, Mert Nobre’nin de adanın zorlu şartlarına nasıl uyum sağlayacağı büyük bir merak konusu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu son açıklama, Survivor 2026 sezonunun heyecan seviyesini daha da yükseltti.

