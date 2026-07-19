Fenerbahçe Camiasını Buluşturan Düğün! İsmail Yüksek Evlendi!

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek Esen Matraş ile evlendi. Görkemli düğüne katılan isimler ve nikâh şahitleri geceye damga vurdu.

Fenerbahçe Camiasını Buluşturan Düğün! İsmail Yüksek Evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 12:24

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından İsmail Yüksek uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da düzenlenen görkemli düğün töreni spor ve magazin dünyasının dikkatini çekerken çiftin mutlu anları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Masalsı Bir Düğün Gerçekleşti

İsmail Yüksek ile Esen Matraş aileleri ve yakın dostlarının katıldığı şık bir organizasyonla "evet" dedi. Düğüne futbol dünyasından birçok tanıdık isim de katıldı. Çiftin mutluluğu gece boyunca objektiflere yansırken davetliler de o özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çifte mutluluk dilekleri yağarken düğün gecesi spor camiasının en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Nikâh Şahitleri Dikkat Çekti

Düğünün en çok konuşulan ayrıntılarından biri de nikâh şahitleri oldu. İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın bu özel gününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da nikâh şahidi olarak yer aldı.

Uzun süredir aynı karede görülmeleri merak konusu olan iki ismin bu anlamlı günde birlikte bulunması da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aşklarını Mutlu Sonla Taçlandırdılar

İsmail Yüksek ve Esen Matraş geçtiğimiz yıl aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. O günden bu yana ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çift zaman zaman romantik paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyordu. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili düğün gecesinde mutluluklarını sevdikleriyle paylaşırken ortaya çıkan kareler de kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hem spor hem magazin dünyasının yakından takip ettiği düğün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, İsmail Yüksek ve Esen Matraş'a binlerce tebrik mesajı gönderildi. Yeni evli çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.

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