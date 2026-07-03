Konser Alanında Manifest Rüzgarı! Hilal Yelekçi'nin İkonik Dans Performansı Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Manifest kızlarından ünlü fenomen Hilal Yelekçi katıldığı konserdeki iddialı dans performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Konser Alanında Manifest Rüzgarı! Hilal Yelekçi'nin İkonik Dans Performansı Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 12:01

Genç kuşağın lifestyle akımlarına yön veren Manifest  grubunun öne çıkan isimlerinden Hilal Yelekçi katıldığı bir konserde sergilediği nefes kesen dans performansıyla sosyal medyanın tam merkezine oturdu. Enerjisi, ritim duygusu ve çabasız doğallığıyla konser alanındaki tüm bakışları üzerine toplayan ünlü fenomen o anların internet dünyasına sızmasıyla birlikte bir anda çalkantı yarattı.

Kısa sürede viral olan görüntüler, dijital platformlarda haftanın en çok konuşulan içeriklerinden biri haline geldi.

Ritimle Bütünleşti, Çabasız Tarzıyla Göz Kamaştırdı!

Konserin coşkusunun ve yüksek ritminin zirveye ulaştığı anlarda, çalan müziğin enerjisine kendini bırakan Hilal Yelekçi adeta profesyonel dansçılara taş çıkarttı. Kendine has maskülen ve avangart tarzını yansıtan konser kombiniyle kamera karşısına yansıyan güzel fenomen sergilediği estetik ve dinamik figürlerle sahnedeki sanatçı kadar ilgi odağı olmayı başardı.

Konser alanındaki hayranların ve arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda; Hilal Yelekçi'nin müzikle olan çabasız uyumu ve yüksek aurası gözlerden kaçmadı. Eğlencenin dozunu yukarılara taşıyan ünlü isim, Manifest ruhunu bu kez dans pistine yansıttı.

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Performans

Görüntülerin başta TikTok, Instagram ve X (Twitter) platformlarına düşmesiyle birlikte Manifest takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuru başlattı. Yelekçi'nin bu yüksek enerjili ve özgüven dolu dans performansı kısa sürede rekor etkileşim oranlarına ulaştı.

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