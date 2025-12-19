Fatih Ürek’ten Üzen Haber: "Bitkisel Hayata Girdiği" İddia Edildi

Yaklaşık iki aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin bugün (19 Aralık 2025) magazin dünyasını sarsan iddialar ortaya atıldı. 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika duran ve o günden bu yana hastanede olan sanatçının durumunun ağırlaştığı belirtiliyor.

Sağlık Durumu Neden Ağırlaştı?

Gazeteci Özlem Gürses’in paylaştığı ve birçok ana akım medya organında yer alan bilgilere göre, Fatih Ürek’in sağlık tablosu şu şekilde:

Bitkisel Hayat İddiası: Sanatçının hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve "bir çeşit bitkisel hayat" evresine girdiği ileri sürüldü.

Yatak Yaraları: Uzun süredir yoğun bakımda ve yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu, bu durumun enfeksiyon riskini ve genel tabloyu ağırlaştırdığı öğrenildi.

Sınırlı Tepkiler: Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ancak çevresiyle bilinçli bir iletişim kuramadığı belirtiliyor.

Menajeri Mert Siliv: "Durumu Stabil"

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda sanatçının durumunun stabil olduğunu ve makineler yardımıyla hayata tutunduğunu belirtmişti. Bugün ortaya çıkan "bitkisel hayat" iddiaları sonrası henüz resmi bir yalanlama gelmese de, aile ve yakın çevre sadece "dua" beklediklerini ifade ediyor.

Sanat Dünyasından Dua Zinciri

Fatih Ürek’in yakın dostu Gülay Kamaz ve oyuncu Gonca Vuslateri gibi isimler, sosyal medya üzerinden duygusal paylaşımlar yaparak takipçilerinden dua istedi. Kamaz, "Mucizeler gerçekleşmek için var, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu paylaştı.