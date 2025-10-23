Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Açıklama Geldi

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayranlarını korkutmuştu. Evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan Ürek, acilen hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü.

20 Dakika Kalbi Durdu

15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, yaklaşık 20 dakika boyunca kalp durması nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Doktorların yoğun çabası sayesinde yeniden hayata döndürülen sanatçı, o günden bu yana hastanede tedavi altında tutuluyor.

Hastaneden Resmî Açıklama

Ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

Hayranlarından Destek Mesajları Yağıyor

Sanat camiası ve sevenleri, Fatih Ürek için sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil hale gelmesi, sevenlerine derin bir nefes aldırdı.