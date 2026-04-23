Fatih Ürek’in Mirasında Sürpriz Karar: Tam Dört Kişi Paylaşacak!

Fatih Ürek’in mirasının dörde bölüneceği açıklandı. Şarkıcının serveti, borçları ve sahne kostümlerinin bağışlanacağı süreç hakkında tüm detaylar burada.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2026 11:29

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılırken geride bıraktığı maddi varlıkların paylaşımı konusu netlik kazandı. Sanatçının mirasının daha önce iddia edildiği gibi iki kişi arasında değil, dört hak sahibi arasında paylaştırılacağı açıklandı. Ürek’in ablası Selvi Ürek, aile içindeki bu sürece dair tüm merak edilenleri kamuoyu ile paylaştı.

Miras Paylaşımında Yeni Detaylar

Şarkıcının vefatının ardından Bodrum’daki dev malikane ve İstanbul’daki taşınmazların akıbeti merak konusu olmuştu. İlk başlarda mirasın sadece iki kız kardeş arasında bölüneceği konuşuluyordu. Ancak Selvi Ürek, bu iddiaları yalanlayarak mirasın dört eşit parçaya bölüneceğini duyurdu. Hak sahipleri arasında Selvi Ürek ve Nurgül Ürek’in yanı sıra, merhum abla Sevgi Salgın’ın iki kızı da yer alıyor. Henüz yasal intikal işlemlerine başlanmadığını belirten aile üyeleri, önceliklerinin sanatçının borçlarını kapatmak olduğunu vurguladı.

Sahne Kostümleri ve Büyük Harcamalar

Fatih Ürek, sanat hayatı boyunca görkemli sahne şovları ve lüks yaşam tarzıyla tanınıyordu. Ablası Selvi Ürek, kardeşinin kazancının büyük bir kısmını işine yatırdığını dile getirdi. Ünlü ismin özellikle sahne kostümlerine servet harcadığı, tek bir kıyafet için 100 bin TL ödediği ortaya çıktı. Bodrum’daki evinin üst katını milyon dolarlık eşyalarla bir penthouse haline getiren sanatçının, lüks tutkusu mirasın borç kalemlerini de şekillendirdi. Aile, önce vergi ve kredi borçlarını ödeyerek yasal süreci temiz bir şekilde yönetmeyi planlıyor.

Mirasın Manevi Değeri ve Bağış Kararı

Sanatçının mirası sadece maddi varlıklardan ibaret kalmayacak. Aile, Fatih Ürek’in yardımsever kimliğini yaşatmak için anlamlı bir adım atıyor. Sanatçının paha biçilemez kostümleri satılarak elde edilen gelir, eğitim kurumlarına ve hayvan barınaklarına bağışlanacak. Ayrıca Ürek’in vefatından önce hazırladığı iki yeni şarkı da dinleyicilerle buluşacak. Bu projelerden gelecek tüm kazanç, çocukların eğitim masrafları için kullanılacak. Sanatçı dostlarının katılımıyla düzenlenecek bir yardım gecesi ile Fatih Ürek’in adı iyilikle anılmaya devam edecek.

Benzer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
