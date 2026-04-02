Fatih Ürek’in mirası gündemde: Mal varlığı tek tek açıklandı

Fatih Ürek'in mirası ortaya çıktı! Bodrum'daki 170 milyonluk malikane, Ataşehir'deki daireler ve servetin detayları gündem oldu.

Fatih Ürek’in mirası gündemde: Mal varlığı tek tek açıklandı
Yayın Tarihi : 02-04-2026 11:50

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Ürek’in ardından ortaya çıkan miras detayları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eğlence dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ürek’in serveti, kamuoyunda merak konusu oldu.

Gazeteci Seyhan Erdağ, ünlü şarkıcının daha önce bilinmeyen mal varlığını açıkladı. Açıklanan detaylar, sanatçının önemli bir servete sahip olduğunu ortaya koydu.

Bodrum’daki lüks malikane dikkat çekti

Açıklanan bilgilere göre Fatih Ürek’in mal varlığındaki en dikkat çekici kalem, Bodrum’da yer alan lüks malikane oldu. Söz konusu malikanenin yaklaşık 170 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Bu mülk, açıklanan servet listesinde en yüksek değere sahip varlık olarak öne çıktı. Böylece sanatçının gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiği görüldü.

Ataşehir’de 5 dairelik portföy

Bununla birlikte Fatih Ürek’in İstanbul Ataşehir’de de önemli bir emlak yatırımı yaptığı belirtildi. Ünlü şarkıcının bölgede 5 ayrı daireye sahip olduğu aktarıldı.

Bu durum, sanatçının sadece sahne kariyeriyle değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çektiğini ortaya koydu.

Araç, nakit ve mücevherler de listede

Servet listesinde yer alan diğer detaylar da dikkat çekti. Açıklamalara göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobil, Ürek’in mal varlıkları arasında bulunuyor.

Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit para olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra pırlanta ve altın takılardan oluşan mücevherlerin de servetin önemli parçaları arasında yer aldığı belirtildi.

Servet sosyal medyada gündem oldu

Açıklanan bu detaylar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Fatih Ürek’in mirasına ilişkin bilgiler, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Öte yandan açıklamalar, sanatçının yıllar içinde önemli bir birikim yaptığına işaret etti. Konuya ilişkin tartışmalar ve paylaşımlar ise gündemde yer almaya devam ediyor.

