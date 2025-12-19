Fatih Ürek’in Menajerinden "Bitkisel Hayat" İddialarına Net Yanıt: "Haberler Gerçek Dışı!"

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, "bitkisel hayata girdi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ürek'in sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Siliv, "Umutla uyanmasını bekliyoruz" dedi.

Fatih Ürek’in Menajerinden
Yayın Tarihi : 19-12-2025 19:48

15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "bitkisel hayata girdi" iddiaları magazin dünyasını ayağa kaldırmıştı. Gazeteci Özlem Gürses’in gündeme getirdiği bu korkutan iddiaya, sanatçının menajeri Mert Siliv’den jet hızıyla yalanlama geldi.

"Fatih Bitkisel Hayata Girmedi"

Sosyal medyada hızla yayılan haberlerin ardından bir açıklama yayınlayan Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna dair gerçekleri paylaştı. Siliv, iddiaların aksine umutlu olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fatih bitkisel hayata girmedi. Sağlık durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve biz umutla uyanmasını bekliyoruz."

İddialar Neredeydi?

Gazeteci Özlem Gürses, sanatçının uzun süredir yatmaya bağlı vücudunda yaralar oluştuğunu ve hayati fonksiyonlarının "bir çeşit bitkisel hayat" seviyesine gerilediğini ileri sürmüştü. Ancak menajerlik kanadından gelen bu yeni açıklama, Ürek'in yaşam mücadelesinin sürdüğünü ve tıbbi olarak bitkisel hayat teşhisinin konulmadığını resmileştirmiş oldu.

65 Gündür Yoğun Bakımda

Ekim ayından bu yana İstanbul’daki bir özel hastanede tedavisi devam eden Fatih Ürek için sevenleri sosyal medyada dua zinciri oluşturmaya devam ediyor. Sanatçının kısa süreli de olsa gözlerini açıp kapatması, iyileşme sürecine dair en büyük umut ışığı olarak görülüyor.

