Fatih Ürek Kalp Durması Sonrası Yoğun Bakıma Alındı

Fatih Ürek kalp durması sonucu hastaneye kaldırıldı. 20 dakikalık müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan ünlü şarkıcı yoğun bakımda tedavi görüyor.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2025 15:25

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren olay sonrası sanatçının durumu yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre Ürek, yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrasında yeniden hayata döndürüldü.

20 Dakikalık Müdahale Sonrası Kalbi Yeniden Çalıştırıldı

Evinde rahatsızlanarak fenalaşan Fatih Ürek, kalbinin durmasının ardından acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ambulans ekibinin yaptığı uzun süreli CPR (kalp masajı) müdahalesi sonucunda ünlü şarkıcının kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hastaneden yapılan resmi açıklamada, Ürek’in bilincinin kapalı olduğu ancak kalp ritmi ve tansiyonunun stabil durumda bulunduğu bildirildi. Doktorlar, sanatçının genel durumunu yakından izlemeyi sürdürüyor.

Stent Tıkanıklığı Nedeniyle Anjiyoplasti Yapıldı

Hastane yetkilileri, sanatçının iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterinde stent trombozu tespit edildiğini açıkladı. Hızlı bir şekilde yapılan anjiyoplasti işlemiyle damar yeniden açıldı.
Doktorlar, Ürek’in şu anda yoğun bakımda uyutularak tedavi edildiğini belirtti.

Durumu Yakından Takip Ediliyor

Açıklamada, “Hastamızın oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasar riski titizlikle takip edilmektedir. Klinik durumu stabil hale gelene kadar süreci dikkatle izleyeceğiz” denildi.

Sanat camiası ve sevenleri, Fatih Ürek için sosyal medyada destek mesajları paylaşırken, ünlü isimlere de “acil şifalar” dilekleri yağdı. Ürek’in durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

