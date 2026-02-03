Fatih Ürek Hakkındaki O İddiaya Hastaneden Sert Yanıt: "Asılsız ve Spekülatif!"

Geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan çirkin iddialara, tedavi gördüğü hastaneden kesin ve net bir yanıt geldi. Sanatçının cenaze töreni sırasında sosyal medyada yayılan "yasaklı madde kullanımı" söylentileri, tıbbi raporlarla çürütüldü.

"Hiçbir Bulgaya Rastlanmadı"

Fatih Ürek’in 3,5 ay boyunca yaşam mücadelesi verdiği Liv Hospital Vadi İstanbul, kamuoyunda infial yaratan iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Hastane yönetimi, 15 Ekim 2025’ten bu yana süregelen tedavi sürecine dair şu detayları paylaştı:

Acil Müdahale: Sanatçının hastaneye 112 ekipleri tarafından zaten entübe halde getirildiği ve bilincinin kapalı olduğu vurgulandı.

Tıbbi Gerçekler: Yapılan tüm klinik incelemeler, kan tahlilleri ve ileri yaşam destek tedavileri süresince, iddia edilenin aksine herhangi bir madde kullanımına dair en ufak bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Spekülasyonlara Son: Açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu ve tıbbi gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmediği net bir dille belirtildi.

Sevenlerini Üzen İddialara Yanıt

Vefatıyla magazin dünyasını yasa boğan Ürek’in ardından çıkan bu söylentiler, cenaze törenine de gölge düşürmüştü. Hastanenin bu şeffaf açıklaması, sanatçının ailesi ve sevenleri için bir nebze de olsa teselli oldu. 59 yaşında aramızdan ayrılan Ürek’in ölüm sebebi, ilk günden bu yana belirtildiği üzere kalp krizine bağlı gelişen komplikasyonlar olarak kesinleşmiş oldu.