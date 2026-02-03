Fatih Ürek Hakkındaki O İddiaya Hastaneden Sert Yanıt: "Asılsız ve Spekülatif!"

Fatih Ürek neden öldü? Hastaneden yapılan son dakika açıklamasında Fatih Ürek'in uyuşturucu kullandığı iddialarına ne cevap verildi? Ünlü sanatçının 3,5 aylık tedavi süreci ve tıbbi gerçekler haberimizde...

Fatih Ürek Hakkındaki O İddiaya Hastaneden Sert Yanıt:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2026 09:30

Geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan çirkin iddialara, tedavi gördüğü hastaneden kesin ve net bir yanıt geldi. Sanatçının cenaze töreni sırasında sosyal medyada yayılan "yasaklı madde kullanımı" söylentileri, tıbbi raporlarla çürütüldü.

"Hiçbir Bulgaya Rastlanmadı"

Fatih Ürek’in 3,5 ay boyunca yaşam mücadelesi verdiği Liv Hospital Vadi İstanbul, kamuoyunda infial yaratan iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Hastane yönetimi, 15 Ekim 2025’ten bu yana süregelen tedavi sürecine dair şu detayları paylaştı:

  • Acil Müdahale: Sanatçının hastaneye 112 ekipleri tarafından zaten entübe halde getirildiği ve bilincinin kapalı olduğu vurgulandı.

  • Tıbbi Gerçekler: Yapılan tüm klinik incelemeler, kan tahlilleri ve ileri yaşam destek tedavileri süresince, iddia edilenin aksine herhangi bir madde kullanımına dair en ufak bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

  • Spekülasyonlara Son: Açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu ve tıbbi gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmediği net bir dille belirtildi.

Sevenlerini Üzen İddialara Yanıt

Vefatıyla magazin dünyasını yasa boğan Ürek’in ardından çıkan bu söylentiler, cenaze törenine de gölge düşürmüştü. Hastanenin bu şeffaf açıklaması, sanatçının ailesi ve sevenleri için bir nebze de olsa teselli oldu. 59 yaşında aramızdan ayrılan Ürek’in ölüm sebebi, ilk günden bu yana belirtildiği üzere kalp krizine bağlı gelişen komplikasyonlar olarak kesinleşmiş oldu.

Benzer Haberler
Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası! Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!
Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: "Hazırım, Umutluyum!"
Kıskanmak Setinde Sarı-Lacivert Kutlama! Selahattin Paşalı Yeni Yaşını Karşıladı Kıskanmak Setinde Sarı-Lacivert Kutlama! Selahattin Paşalı Yeni Yaşını Karşıladı
Dormen Ailesi'nden Dormen Ailesi'nden "Doğum Günü" Eleştirilerine Yanıt: "Babam da Böyle İsterdi"
Son Dakika: Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı! Son Dakika: Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı!
Survivor’da Çifte Şok! Barış Murat Yağcı Hem Disiplin Cezası Aldı Hem De Hakkında Yakalama Kararı Çıktı. Survivor’da Çifte Şok! Barış Murat Yağcı Hem Disiplin Cezası Aldı Hem De Hakkında Yakalama Kararı Çıktı.
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti