Bu da Oldu! Eşref Rüya'nın Bittiğini Görkem Sevindik'e Söylememişler

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya final kararı aldı. Dizinin biteceği basına açıklandı ama oyuncuların haberi yokmuş!

Yeraltı ile girdiği reyting savaşını kazanamayan Eşref Rüya için final kararı verildi. Dizi 3 bölüm sonra ekrana veda edecek. Final haberi basına duyuruldu. Bugün bütün magazin sayfaları bu konuyu konuştu. Ama alınan karardan oyuncuların haberinin olmadığı anlaşıldı.

Haberim Yoktu





Eşref Rüya oyuncusu Görkem Sevindik, dizinin final yapması hakkında:



Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik Cannes Film Festivali'ne katılacak. Oyuncu bu sabah Fransa'ya uçtu. İstanbul Havalimanı'nda muhabirlerle karşılaştı. Gazeteciler Görkem Sevindik'e Eşref Rüya'nın final yapacak olmasını hatırlattı. Oyuncunun cevabı ise şaşkınlık yarattı: "Haberim yoktu valla."



Dansı Olay Olmuştu

Ragga Oktay'ın 10 yıl önce çıkardığı 'Yeniden' şarkısı, Eşref Rüya dizisinde Kadir'in dans sahnesiyle birlikte sosyal medyada zirveye oturdu.

Görkem Sevindik'in dizide yaptığı dans viral olmuştu. Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısı eşliğinde yayınlanan kesit sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. Kullanıcılar Kadir'in dansını taklit ettikleri videolar yayınlamıştı. Sevindik yaptığı açıklamada "Bu kadar ilgi görmesini beklemiyordum. Ben orada sadece işimi yaptım. Sosyal medyada bu kadar patlayacağını tahmin etmedim" demişti.

Eşref Rüya 3 bölüm sonra ekrana veda ediyor. Dizinin bitme sebebinin düşük reytingler olduğu konuşuluyor.