Göksel "Rüyaların İşi" Albümüyle Müzik Dünyasını Salladı!

Türk pop müziğinin efsane sesi Göksel hayranlarının tam 11 yıldır süren hasretine son verdi. Uzun bir ara sonrası 10. stüdyo albümü Rüyaların İşi’ni müzikseverlerin beğenisine sundu. Dijital çağın single trendine inat tam bir albümle geri dönen şarkıcı müzik dünyasında adeta bir bayram havası estirdi. Sanat hayatında 29 yılı geride bırakan ünlü yorumcu yeni şarkılarıyla dinleyicilerini yine melankolik naif ve analog hisli bir yolculuğa çıkarıyor.

Sezen Aksu Okulundan Türk Popunun Zirvesine

Güzel sanatçının müzik yolculuğu 1997 yılında Onno Tunç’un kanatları altında hazırladığı Yollar albümüyle başlamıştı. Erkan Oğur Yavuz Çetin ve Sezen Aksu gibi dev isimlerin dokunuşlarıyla efsane bir tat kazanan bu ilk albümde özellikle "Sabır" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalanmıştı. O dönem Sezen Aksu’nun güçlü ekolünden çıkan birçok ismin aksine tek albümle kalmayan Göksel zamanla kendi özgün tarzını inşa ederek Türk pop tarihinin en istikrarlı kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Yeşilçam Esintisi ve "Körebe" Dönemi

2001 yılında kariyerinin en önemli dönüm noktası diyebileceğimiz Körebe albümünü piyasaya sürdü. Müzikal yol arkadaşı Alper Erinç ile ortaklığının ilk meyvesi olan albüm sanatçının sesinin Yeşilçam estetiğine ve gazino kültürüne olan yatkınlığını gözler önüne serdi. Bir İhtimal ve Günün Birinde gibi şarkılarla dinleyicisini siyah-beyaz filmlerin duygusal atmosferine götürerek kalbimize dokunan o derin ve hülyalı tarzını bu dönemde tamamen oturtmuş oldu.

Kartonet Heyecanını Özleyenlere 12 Yeni Şarkı

Müzik otoriteleri yeni albümü bugünün hızlı ve yüzeysel tüketilen dijital müzik dünyasına bir başkaldırı olarak nitelendiriyor. Eskinin o kaset ve CD’lerini açıp şarkı sözlerini bestecilerini tek tek okuduğumuz samimi günleri hatırlatan Rüyaların İşi 29 yıldır Göksel ile büyüyenlerin yanı sıra Z kuşağının da radarına girmeyi başardı. Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar listesine giren albüm için dinleyiciler "Göksel yine içimizi acıtmayı ve bizi aşka inandırmayı başardı." yorumlarında bulundu.

29 Yıllık Masalda Yeni Perde

Albümün çıkışıyla birlikte müzik listelerinde hızla zirveye tırmanarak "Depresyondayım, Acıtıyor, Unut Dediler" gibi unutulmaz klasiklerinin yanına yenilerini ekleyeceğinin sinyalini verdi. Sanatçının hayranları şimdiden canlı performanslar ve konser takvimi için sabırsızlıklarını dile getirmeye başladı.