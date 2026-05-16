Yağız Can Konyalı Dönüyor! Yeni Projesi Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bağımsız sinema filmi Umut Işığım için hazırlıklar devam ediyor. Yönetmen koltuğunda oturacak olan Hakan Karademir senaryoyu da kaleme alıyor.

Yapımla ilgili dikkat çeken yeni gelişme ise başrol oyuncusunun değişmesi oldu.

Başrol Oyuncusu Değişti

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrolde yer alacak isim değişti. Daha önce farklı bir oyuncuyla görüşülen projede oYağız Can Konyalı ile anlaşma sağlandı.

Yakışıklı isim Eyüp karakterine hayat verecek.

Tamer Levent ile Aynı Projede

Yağız Can Konyalı Tamer Levent ile başrolü paylaşacak.

Baba-oğul ilişkisini merkezine alan filmde yıllardır deniz fenerinde görev yapan yalnız ve inatçı bekçi Kerim ile şehir hayatı nedeniyle ailesinden uzaklaşan oğlu Eyüp’ün yıllar sonr bir araya gelişi anlatılacak.

Karakterlerin geçmişle yüzleşmesi ve duygusal hesaplaşmaları izleyiciyle buluşacak.

Yaz Aylarında Sete Çıkacak

Yönetmenliğini Hakan Karademir’in üstlendiği Umut Işığım'ın yaz aylarında sete çıkması planlanıyor.

Duygusal hikayesiyle dikkat çeken bağımsız yapımın çekim hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosuna dair yeni gelişmelerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yağız Can Konyalı ile Tamer Levent’in performansı ise şimdiden merak konusu oldu.