Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü mesajı!

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 1982 yılında hayatını birleştirdiği eşi Fulya Terim’in 65. yaş gününü unutmadı. Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir mesajla eşinin doğum gününü kutladı.

Ünlü teknik adam, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, aşk ve vefa dolu şu sözleri yazdı:

"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları..."

Eşine olan sevgisini ve bağlılığını her fırsatta dile getiren Terim, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"21 Şubat, 1960'tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun."

Fatih Terim’in bu anlamlı paylaşımına, kızları Buse Terim başta olmak üzere, Demet Akbağ gibi ünlü isimler de yorum yaparak çiftin mutluluğunu paylaştı.

Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan Fatih ve Fulya Terim çifti, uzun yıllardır örnek bir birliktelik sergilemeye devam ediyor.