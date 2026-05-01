Fas Sultanı mı Cem Yılmaz mı? Sosyal Medyayı Sallayan Arşiv Görüntüleri

Cem Yılmaz’ın 1926 yılındaki Fas Sultanı Moulay Youssef’e benzerliği sosyal medyayı salladı! Ünlü komedyenden "Sadece 2 saatliğine oradaydım" yanıtı geldi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2026 12:05

Tarihi arşivlerin dijital dünyada yeniden keşfedilmesi, bazen oldukça şaşırtıcı benzerlikleri de beraberinde getiriyor. Sosyal medyada hızla yayılan 1926 yılına ait siyah-beyaz bir görüntü, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile tarihteki bir hükümdarı karşı karşıya getirdi. Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris ziyareti sırasında kaydedildiği belirtilen bu görüntüler, iki isim arasındaki inanılmaz fiziksel benzerlik nedeniyle bir anda viral oldu.

"Tarihten Çıkan Cem Yılmaz" Yorumları

Paris’e gerçekleştirilen resmi bir ziyaretin arşiv kayıtlarında yer alan Fas Sultanı’nın yüz hatları, bakışları ve duruşu, sosyal medya kullanıcıları tarafından Cem Yılmaz’a benzetildi. Videonun yayılmasıyla birlikte binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların çoğu, ünlü komedyenin bir zaman makinesiyle geçmişe gitmiş olabileceğine dair espriler yaparken, "Tarihten çıkan Cem Yılmaz" ve "Cem Yılmaz’ın önceki hayatı" gibi başlıklar X ve Instagram’da trend listelerine girdi.

Cem Yılmaz'dan Esprili Yalanlama: "2 Saatliğine Oradaydım"

Gündemi her zaman yakından takip eden ve esprileriyle olaylara dahil olan Cem Yılmaz, bu şaşırtıcı benzerliğe daha fazla sessiz kalamadı. Kendisine yönelik yapılan binlerce yakıştırmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü komedyen, her zamanki mizahi üslubuyla takipçilerini güldürdü. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor.”

Arşiv Görüntüleri Yeniden Gündemde

1926 yılındaki bu görüntüler, aslında tarihin tozlu raflarından çıkan önemli bir diplomatik anı temsil ediyor. Fas Sultanı Moulay Youssef’in o dönemdeki Paris ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından kritik bir öneme sahipti. Ancak modern çağın sosyal medya dinamikleri, bu ciddi tarihi kaydı bir anda eğlenceli bir popüler kültür malzemesine dönüştürdü. Cem Yılmaz'ın bu "zaman yolculuğu" esprisi, hayranları tarafından "yılın en iyi açıklamalarından biri" olarak nitelendirildi.

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
