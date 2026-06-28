Faruk Turgut'un Sözleri Bardağı Taşırdı! Sıla Türkoğlu'ndan Olay Açıklama

Kızılcık Şerbeti cephesinde sular bir kez daha durulmuyor. Diziden bir süre önce ayrılan Sıla Türkoğlu hakkında yapımcı Faruk Turgut'un yaptığı açıklamalar magazin gündemini hareketlendirdi. Turgut oyuncunun diziden ayrılık kararının arkasında maddi nedenler olduğunu öne sürerken bu sözlere Türkoğlu cephesinden gecikmeden yanıt geldi.

Ayrılık Nedeni Yeniden Gündeme Geldi

Faruk Turgut katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapımcıya göre başarılı oyuncu aldığı ücreti yeterli bulmadığı için projeye veda etti.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken dizinin hayranları da ayrılığın perde arkasını yeniden tartışmaya başladı. Uzun süre sessiz kalan Sıla Türkoğlu ise doğrudan konuşmak yerine ajansı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapmayı tercih etti.

Sıla Türkoğlu Cephesinden Net Yanıt

Oyuncunun ajansı tarafından yapılan açıklamada Faruk Turgut'un ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada ayrılık kararının hiçbir zaman maddi sebeplere dayanmadığı özellikle vurgulandı.

Ajansın açıklamasına göre Türkoğlu projeden tamamen kendi profesyonel prensipleri doğrultusunda ve çalışma ortamındaki huzuru ön planda tutarak ayrılma kararı aldı. Maddi konuların bu süreçte belirleyici olmadığı ifade edildi.

"Kararımız Karşılıklı Saygıyla Alındı"

Yapılan açıklamada dikkat çeken bir başka nokta ise ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış içinde tamamlandığının belirtilmesi oldu. Tarafların o dönemde birbirlerine teşekkür ederek yollarını ayırdığı bugün ortaya atılan iddiaların ise yaşanan süreci doğru yansıtmadığı ifade edildi.

Ajans ayrıca o dönemin yapımcı tarafından yapılan eski açıklamalarının da bu durumu desteklediğini hatırlatarak, geçmişte yaşananların bugün farklı şekilde anlatılmasının doğru olmadığını savundu.

Huzurlu Çalışma Ortamı Vurgusu

Açıklamanın devamında Sıla Türkoğlu'nun kariyerinde en çok önem verdiği konunun huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı olduğu belirtildi. Oyuncunun daha sonra yer aldığı projenin kısa sürmesine rağmen orada kendisini mutlu hissettiği ve doğru yerde olduğuna inandığı ifade edildi.

Ajans, oyuncunun kariyer tercihlerini yalnızca maddi kazanç üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını çalışma koşulları ve mesleki huzurun kendisi için her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.

Eski Defterler Yeniden Açıldı

Yapılan açıklamanın sonunda ise dikkat çeken bir mesaj verildi. Sıla Türkoğlu'nun artık Kızılcık Şerbeti ile herhangi bir bağı kalmadığı belirtilirken geride bırakılmış bir döneme ait tartışmaların yeniden gündeme taşınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Faruk Turgut'un açıklamalarıyla yeniden alevlenen tartışmada gözler şimdi yapımcı cephesinden gelecek olası yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Taraflar şimdilik görüşlerinde ısrarcı görünürken yaşanan polemiğin önümüzdeki günlerde magazin gündeminde konuşulmaya devam etmesi bekleniyor.