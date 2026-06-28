Faruk Turgut’tan Can Yaman’a Şok Yanıt!

Can Yaman ile yapımcı Faruk Turgut arasında başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. Can Yaman’ın daha önce yaptığı sert açıklamaların ardından bu kez Faruk Turgut Instagram hesabından oldukça uzun ve dikkat çeken bir açıklama paylaşarak iddialara tek tek yanıt verdi. Paylaşım magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Tartışmanın Fitili Daha Önce Alevlenmişti

Bilindiği gibi Can Yaman eski yapımcısı Faruk Turgut hakkında sosyal medyada çok sert ifadeler kullanmış hem kariyer süreci hem geçmiş projelerle ilgili çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Özellikle Disney projesi süreci ve yurt dışı kariyeri üzerinden yapılan açıklamalar iki isim arasındaki gerilimi artırmıştı. Bu açıklamaların ardından gözler Turgut cephesine çevrilmişti.

Faruk Turgut’tan Instagram Üzerinden Açıklama

Faruk Turgut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Yaman’ın sözlerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamasında Yaman’ın Türkiye’de aldığı eğitim ve sanatçı kimliğine yakışmayan bir üslup kullandığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca daha önce de Türkiye’ye yönelik benzer söylemler duyduğunu ve bu durumun kendisi açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Turgut, Can Yaman ile geçmişte birlikte çalıştıklarını hatırlatarak özellikle “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” projelerine dikkat çekti. Aynı yapımcıyla birden fazla projede yer alınmasına rağmen sonrasında ortaya çıkan eleştirileri anlamakta zorlandığını dile getirdi.

Disney Projesi ve İddialara Yanıt

Açıklamasında Disney ile planlanan proje sürecine de değinen Turgut, yaklaşık 10 ay süren hazırlık döneminde yaşanan uyumsuzluklar nedeniyle projenin iptal edildiğini söyledi. Bu süreçte kendisine yöneltilen “ödeme yapıldı” iddialarını da reddederek herhangi bir ödeme almadığını ifade etti.

Ayrıca Can Yaman’ın projeye yaklaşımı talepleri ve bazı profesyonel süreçlerdeki tutumunun birlikte çalışmayı sürdürülemez hale getirdiğini savundu.

“Sözümün Eriyim” Vurgusu

Faruk Turgut açıklamasında kendisini 45 yıllık kariyerinde verdiği sözlerin arkasında duran bir yapımcı olarak tanımladı. Çalışma prensiplerinde bireysel değil ekip odaklı bir yaklaşım benimsediğini oyuncu ve ekip arasında eşit saygı gözettiğini ifade etti.

Ayrıca geçmişte alınan kararların bugün daha net anlaşıldığını ve bu süreçten sonra benzer bir iş birliği ihtimalinin kalmadığını da sözlerine ekledi.

Gerilim Devam Ediyor

Faruk Turgut’un bu açıklamasıyla birlikte Can Yaman-yapımcı tartışması yeniden magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. İki taraf arasında karşılıklı açıklamalarla büyüyen bu kriz sosyal medyada da geniş yankı bulmaya devam ediyor. Şimdilik Can Yaman cephesinden yeni bir yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu.