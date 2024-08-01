Faruk Sabancı ve Melek Mosso MFÖ albümü için buluştu





Faruk Sabancı ve Melek Mosso, unutulmaz şarkıları ve özgün tarzıyla Türk Pop Müzik tarihine adını yazdıran ‘MFÖ’nün tribute albüm projesinin ilk parçası için bir araya geldi. Alternatif bir bakış açısı ve yenilikçi müzikal altyapılarla yeniden hayat bulan ‘Mazaretim Var Asabiyim Ben’, Faruk Sabancı ve Melek Mosso iş birliğiyle tamamlandı.



Sözleri Mazhar Alanson'a müziği Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'a ait olan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' şarkısının yeni düzenlemesi ve prodüktörlüğü Faruk Sabancı'ya ait. ‘Mazaretim Var Asabiyim Ben’ parçası ile müjdelenen MFÖ tribute albümünün diğer parçalarını yorumlamak için pek çok ünlü sanatçı stüdyoya girmeye hazırlanıyor.

BOKS RİNGİNDE UNUTULMAZ KLİP

Faruk Sabancı ve Melek Mosso, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben' için klip çekimlerini tamamladı. Seti bir gün boyunca devam eden klibin çekimi boks ringinde gerçekleşti. Zengin görsel içeriği ile yankı uyandıracak klibin yönetmenliğini Elif Demiralp yaparken stil tasarımlarını ise Kaya Emrah Kaya üstlendi.



Faruk Sabancı ve Melek Mosso’nun yeni şarkısı ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben' DMC’ etiketiyle tüm dijital platformlarda.