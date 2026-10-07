Farah Zeynep Abdullah'tan Film Galasında Olay Sözler: "Korsan Siteden Daha Net İzlerdik!"

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un paylaştığı Soy filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın görüntü kalitesine yaptığı esprili eleştiri dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah'tan Film Galasında Olay Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 12:42

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent gibi Türk sinemasının dev isimlerinin paylaştığı Tuba Büyüküstün'ün ise sürpriz bir konuk oyuncu olarak yer aldığı yeni sezonun en iddialı yapımlarından Soy filminin görkemli galası gerçekleştirildi. Sanat ve magazin dünyasının tanınmış simalarını bir araya getiren gece vizyon öncesi adından söz ettirirken başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın film gösterimi sonrasında mikrofondan yaptığı esprili ama bir o kadar da çarpıcı eleştiri geceye adeta damgasını vurdu.

Gecenin En Çok Konuşulan Anı

 

Geceye anne ve babasıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çeken başarılı ve güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah şıklığı ve neşeli halleriyle göz doldurdu. Ancak asıl bomba film gösteriminin hemen ardından salonda yaşananlar oldu.

Gösterim sırasında perdedeki görüntü kalitesinin düşüklüğüne ve netlik sorununa dikkat çeken Abdullah filmin bitimiyle birlikte mikrofonu eline alarak salondakilere ve yapım ekibine seslendi. Sektörde ses getirecek türden esprili bir eleştiride bulunan ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Korsan sitelerde izleseydik belki daha net izlerdik o biraz üzdü beni. O biraz üzücüydü. Tam göremedik. Ama bunu bilerek yaptığınızı düşünüyorum 'Gidin gişede izleyin tekrar' diye..."

Sosyal Medya Bu Sözleri Konuştu

Farah Zeynep Abdullah'ın bu samimi ve kahkaha dolu çıkışı salonda bulunan davetliler arasında eğlenceli anların yaşanmasına neden olurken kısa süre içinde sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kendi oynadığı filmin teknik detaylarına ve gösterim kalitesine esprili bir dille yaklaşan ünlü oyuncunun bu cesur tavrı hayranlarından tam not aldı.

Yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen ve güçlü kadrosuyla sinemaseverlerin şimdiden markajına giren Soy filmi bu renkli galanın ardından vizyon için geri sayımı resmen başlattı.

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