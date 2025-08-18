Farah Zeynep Abdullah Doğum Gününde Acı Haberi Duyurdu

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos doğum gününü bu yıl kutlamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzen oyuncu, yakın bir arkadaşını kaybettiğini duyurdu.

Sürpriz İddialar Arasında Sessizlik

Son günlerde, Abdullah’ın Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu. İkilinin Londra’da görüldüğü öne sürülse de taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu haberler konuşulurken Abdullah’ın doğum gününü kutlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medyadan Açıklama Geldi

36 yaşına giren ünlü oyuncu, doğum gününe dair sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Abdullah, “Çok teşekkürler doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım doğum günümü. Çok zor bir iki gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti, dün hayat çok acayip.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem hayranlarını hem de sevenlerini derinden üzdü.

Hayranlarından Destek Mesajları

Farah Zeynep Abdullah’ın açıklaması sonrası sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı geldi. Oyuncunun hayranları, yaşadığı acıyı paylaştı ve doğum gününü daha sonra kutlayacağını duyurmasına saygı gösterdi.

Kariyerinde Başarılı Adımlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Abdullah, son dönemde başarılı projeleriyle gündemdeydi. Hem oyunculuk kariyerindeki başarısı hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin basınının yakın takibinde olan oyuncu, doğum gününde verdiği acı haberle hayranlarını hüzne boğdu.