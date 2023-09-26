Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Hangi bankalar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi projesine dair yeni açıklamalarda bulundu. Seçim vaadi olarak sunulan bu projede, yeni evlenen çiftlere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor.

2023 genel seçimleri öncesinde, AK Parti'nin seçim beyannamesinde belirtilen 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi taahhüdünü hatırlatan Erdoğan, nisan ayında bu kredinin 2 yıl geri ödemesiz olacağını belirtmişti.

Son açıklamasında Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması yönünde bir kanun teklifini yakın zamanda Meclis'e sunmayı planlıyoruz." dedi. Bu banka aracılığıyla gençlere ve ailelere yönelik pilot projelerin hayata geçirileceğini ve bu projelerin zamanla daha da yaygınlaştırılacağını belirtti.

Faizsiz evlilik kredisi konusunda da bilgiler veren Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere sunmayı planladığımız faizsiz kredi imkanının pilot uygulamasını, öncelikle deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, yeni evlenen çiftler için ekonomik bir rahatlama ve destek olarak değerlendiriliyor. Meclis'e sunulacak kanun teklifi ve bu teklifin içeriği hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler gelmesi bekleniyor.