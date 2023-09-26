Advert

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Hangi bankalar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesinde faizsiz evlilik kredisi vaadini hayata geçireceklerini açıkladı. Seçim beyannamesinde yer alan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi konusundaki detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Faizsiz evlilik kredisi hangi bankalar verecek?

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Hangi bankalar verecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 23:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz evlilik kredisi projesine dair yeni açıklamalarda bulundu. Seçim vaadi olarak sunulan bu projede, yeni evlenen çiftlere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor.

2023 genel seçimleri öncesinde, AK Parti'nin seçim beyannamesinde belirtilen 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi taahhüdünü hatırlatan Erdoğan, nisan ayında bu kredinin 2 yıl geri ödemesiz olacağını belirtmişti.

Son açıklamasında Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması yönünde bir kanun teklifini yakın zamanda Meclis'e sunmayı planlıyoruz." dedi. Bu banka aracılığıyla gençlere ve ailelere yönelik pilot projelerin hayata geçirileceğini ve bu projelerin zamanla daha da yaygınlaştırılacağını belirtti.

Faizsiz evlilik kredisi konusunda da bilgiler veren Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere sunmayı planladığımız faizsiz kredi imkanının pilot uygulamasını, öncelikle deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, yeni evlenen çiftler için ekonomik bir rahatlama ve destek olarak değerlendiriliyor. Meclis'e sunulacak kanun teklifi ve bu teklifin içeriği hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler gelmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Türkler en çok hangi sitelere giriyor? İşte en çok tıklanan o siteler Türkler en çok hangi sitelere giriyor? İşte en çok tıklanan o siteler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları
Galatasaraylılara saç baş yolduran penaltı! O gol nasıl kaçtı Icardi Galatasaraylılara saç baş yolduran penaltı! O gol nasıl kaçtı Icardi
İstenmeyen tüy sorununu kökten çözen doğal karışım İstenmeyen tüy sorununu kökten çözen doğal karışım
İstanbulspor 0-1 Galatasaray maç özeti ve golleri İstanbulspor 0-1 Galatasaray maç özeti ve golleri
Vücudunuzdan toksinleri silip atın! Sadece bir bardak içerek hastanenin yolunu unutun Vücudunuzdan toksinleri silip atın! Sadece bir bardak içerek hastanenin yolunu unutun
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası