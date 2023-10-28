Faiz kararı sonrası 100 bin liranın 3 aylık getirisi ne kadar?

Yakın tarihte Merkez Bankası tarafından alınan kararla politika faizi yüzde 35'e çıkartıldı, bu 500 baz puanlık bir artışı ifade ediyor. Bu değişiklik sonrası yatırım yapmayı planlayan kişiler bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarını dikkatle incelemeye başladılar. Faiz kararı sonrası100 bin liranın 3 aylık getirisi ne kadar?

Vatandaşlar Yatırım Araçlarına Yöneldi

Nakit birikimi olan bireyler, yatırım araçları konusunda detaylı bir araştırmaya girişti. Bankaların mevduat faizleri bazı kesimlerce yetersiz bulunurken, alternatif yatırım yöntemlerine yönelme eğilimi gözlendi. Bankalardan da bu konuda yeni kararlar alındı.

Kredi Faiz Oranlarındaki Değişiklikler

Gerçek Gündem'deki haberlere göre; Merkez Bankası'nın bu kararı sonrasında kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi faiz oranlarında belirgin bir artış meydana geldi. Peki bu değişiklik mevduat faizlerine nasıl yansıdı?

Bankaların Mevduat Faiz Hamlesi

Son dönemde kredi faizlerinin yüksek seyretmesi sebebiyle kredi talebinde düşüş yaşayan bankalar, mevduat faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Ancak, Merkez Bankası'nın beşinci faiz artırımına gitmesiyle bankalardan yeni stratejik hamleler geldi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Bankaların mevduat faiz oranlarını revize ettiği bu dönemde, bazı bankalar 3 aylık mevduat için faiz tekliflerini artırdı. Uzmanlar, vatandaşların dövize yönelmemesi için mevduat faizlerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bankaların 3 Aylık Mevduat Oranları

Bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte genel olarak aylık yüzde 32 ile yüzde 40 arasında seyrediyor. 3 aylık mevduat tercih eden müşterilere daha yüksek oranlar sunulurken, Kur Korumalı Mevduat hesabından çıkan bireyler için oranlar daha da artıyor.

Özet Getiri Tablosu: