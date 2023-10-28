Advert

Faiz kararı sonrası 100 bin liranın 3 aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan değişiklikler ve 100 bin TL için 3 aylık potansiyel getiriler.

Faiz kararı sonrası 100 bin liranın 3 aylık getirisi ne kadar?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 16:18

Yakın tarihte Merkez Bankası tarafından alınan kararla politika faizi yüzde 35'e çıkartıldı, bu 500 baz puanlık bir artışı ifade ediyor. Bu değişiklik sonrası yatırım yapmayı planlayan kişiler bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarını dikkatle incelemeye başladılar. Faiz kararı sonrası100 bin liranın 3 aylık getirisi ne kadar?

Vatandaşlar Yatırım Araçlarına Yöneldi

Nakit birikimi olan bireyler, yatırım araçları konusunda detaylı bir araştırmaya girişti. Bankaların mevduat faizleri bazı kesimlerce yetersiz bulunurken, alternatif yatırım yöntemlerine yönelme eğilimi gözlendi. Bankalardan da bu konuda yeni kararlar alındı.

Kredi Faiz Oranlarındaki Değişiklikler

Gerçek Gündem'deki haberlere göre; Merkez Bankası'nın bu kararı sonrasında kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi faiz oranlarında belirgin bir artış meydana geldi. Peki bu değişiklik mevduat faizlerine nasıl yansıdı?

Bankaların Mevduat Faiz Hamlesi

Son dönemde kredi faizlerinin yüksek seyretmesi sebebiyle kredi talebinde düşüş yaşayan bankalar, mevduat faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Ancak, Merkez Bankası'nın beşinci faiz artırımına gitmesiyle bankalardan yeni stratejik hamleler geldi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Bankaların mevduat faiz oranlarını revize ettiği bu dönemde, bazı bankalar 3 aylık mevduat için faiz tekliflerini artırdı. Uzmanlar, vatandaşların dövize yönelmemesi için mevduat faizlerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bankaların 3 Aylık Mevduat Oranları

Bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte genel olarak aylık yüzde 32 ile yüzde 40 arasında seyrediyor. 3 aylık mevduat tercih eden müşterilere daha yüksek oranlar sunulurken, Kur Korumalı Mevduat hesabından çıkan bireyler için oranlar daha da artıyor.

Özet Getiri Tablosu:

  • 100 bin TL'yi 3 aylık mevduata yatıran bir birey, yüzde 45 faiz oranıyla 10.655 TL kazanç sağlayacak.
  • Eğer aynı miktar aylık mevduata yatırılırsa, yüzde 40 faiz oranıyla 3.331,51 TL getiri elde edilecek.
Benzer Haberler
Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus canlı maç izle link Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus canlı maç izle link
Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus bedava canlı maç izle link Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus bedava canlı maç izle link
Ev almak isteyenlere bayram ettiren haber: Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi veriyor! SGK belgesi getirene faizsiz kredi Ev almak isteyenlere bayram ettiren haber: Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi veriyor! SGK belgesi getirene faizsiz kredi
O kişilere bakanlıktan aylık nakit desteği verilmeye başlanıyor! Kasım itibariyle 2.811,86 TL ödeme yapılacak O kişilere bakanlıktan aylık nakit desteği verilmeye başlanıyor! Kasım itibariyle 2.811,86 TL ödeme yapılacak
Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın! Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın!
İş bankası hesabı olanlara hafta sonu duyurusu: 4 gün içinde işlem yapın! İş bankası hesabı olanlara hafta sonu duyurusu: 4 gün içinde işlem yapın!
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!
  • 23-10-2023 11:38

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!