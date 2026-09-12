Fahriye Evcen'in Tatil Pozu Sosyal Medyayı Salladı: Burak Özçivit Kayıtsız Kalamadı

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştığı karelere eşi Burak Özçivit'in öpücük emojisiyle yorum yapması dikkat çekti.

Fahriye Evcen'in Tatil Pozu Sosyal Medyayı Salladı: Burak Özçivit Kayıtsız Kalamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 11:40

Fahriye Evcen yeni yayın dönemi öncesinde çıktığı tatilden renkli anları takipçileriyle buluşturdu. Yoğun set temposuna başlamadan önce deniz ve güneş eşliğinde dinlenmeyi seçen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe yaz fotoğrafları paylaştı. Instagram'da 13 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Evcen’in rahat ve sade tarzı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sahilde Hasır Şapkalı Yaz Stili

Tatil rotasından keyifli anları objektife yansıtan başarılı aktris günlük ve abartısız stiliyle öne çıktı. Geniş siperlikli şapkaları ve yazlık kombinleriyle güneşin tadını çıkaran oyuncu gönderisinin altına kalp ve göz kırpan yüz simgeleri ekledi. Doğal halleriyle kamera karşısına geçen Evcen’in kareleri dakikalar içinde binlerce beğeni ve çok sayıda övgü dolu yorum aldı. Hayranları, ünlü ismin ekranlara döneceği yeni projeyi heyecanla beklediklerini belirten yorumlar yazdı.

Eşi Burak Özçivit Kayıtsız Kalamadı

Paylaşılan fotoğraflara en çok konuşulan tepki ise meslektaşı ve eşi Burak Özçivit’ten geldi. Sosyal medya platformunu aktif kullanan yakışıklı aktör, eşinin yayımladığı yaz karelerinin altına öpücük ve yıldız emojileri bıraktı. Özçivit’in bu hızlı hamlesi ikilinin takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Anında yüzlerce beğeni toplayan oyuncunun yorumu magazin sayfalarında günün en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı.

Set Arkadaşlığından Mutlu Bir Yuvaya

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışan ünlü oyuncuların mesleki birlikteliği zamanla güçlü bir aşka dönüştü. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ikili magazin dünyasında örnek gösterilen aileler arasında yer alıyor. Mutluluklarını 2019'da dünyaya gelen ilk oğulları Karan ile büyüten çift 2023'te ikinci çocukları Kerem’in doğumuyla yeniden anne-baba olma sevinci yaşadı. Yoğun çalışma hayatı ile aile düzenini başarıyla dengeleyen Evcen tatil sürecini tamamlayarak yeni sezondaki televizyon projelerine odaklanmaya hazırlanıyor.

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