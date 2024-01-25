Fahriye Evcen'in kayak stili

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in, kış aylarında tercih ettiği tatil rotalarından biri olan kayak tatili, bu kez takipçileri arasında bir tartışma konusu haline geldi. Evcen'in kayak stili, özellikle kayak giyim tercihleri ve teknik becerileri konusunda farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Fahriye Evcen'in şık ve uyumlu kayak kıyafetleri tercih ettiğini belirterek beğeni yağdırırken, bir kısım takipçi ise giyim tarzını eleştirdi.

Evcen'in kayak tatilinden paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyanın hemen her platformunda geniş bir şekilde paylaşılarak yorumlara açıldı. Tatilin keyfini süren Fahriye Evcen, takipçilerine teşekkür ederek, farklı görüşlere saygı duyduğunu belirtti.

Fahriye Evcen'in kayak tatili stili, sosyal medyada kıyasıya bir tartışma başlatmış durumda. Oyuncunun takipçileri, güzellik ve zarafetle dikkat çeken kayak tatili paylaşımlarına olan ilgilerini sürdürüyor.