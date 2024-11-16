Fahriye Evcen'in giydiği kürk gerçek mi? Eşi Burak Özçivit açıkladı!

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Fransa’ya yaptıkları tatille magazin gündeminde yer aldı. Özellikle Fahriye Evcen’in tatilde tercih ettiği kombin, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evcen’in üzerinde görülen kürkün gerçek olup olmadığı tartışmaları, hayranları arasında hararetli bir tartışmaya dönüştü.

Bu iddialara yanıt ise Burak Özçivit’ten geldi. Önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, Fransa tatili ve gündeme gelen kürk iddiaları hakkında net konuştu. Özçivit, “Çalışıyoruz, tatil yok. Yok, gerçek değil,” ifadeleriyle söylentilere son noktayı koydu.