Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. 38 yaşındaki ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Evcen, evinin bahçesinde kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, “Pembe kaplı defterim, kahvem ve ben iş başındayız” notunu düşen Evcen, hayranlarını heyecanlandırdı.

Bu gönderi sonrası sosyal medyada Evcen’in yeni bir proje üzerinde çalıştığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Birçok takipçisi, “Yeni bir dizi mi geliyor? Hangi rolü canlandıracak?” sorularını sorarak oyuncuya mesajlar yağdırdı.