Fahriye Evcen’den Veda Mesajı

Fahriye Evcen, yaz boyunca eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatil yaptı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla tatili bitirdiğini duyurdu.

Ünlüler Tatilden Dönüyor

Yaz sezonunun sona ermesiyle ünlü isimler, Bodrum başta olmak üzere Ege ve Akdeniz sahillerinden ayrılarak iş hayatına geri döndü. Tatilini en uzun süre değerlendiren isimlerden biri olan Fahriye Evcen de ailesiyle birlikte İstanbul’a dönüş yaptı.

Aile Pozlarıyla Dikkat Çekti

Haziran ayının başında Bodrum’a giden Evcen, üç ay boyunca ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, magazin gündeminde sık sık konuşulan “boşanma” iddialarına da net bir yanıt oldu. Evcen ve Özçivit çifti, birlikte yayınladıkları mutlu karelerle söylentileri boşa çıkardı.

Sosyal Medyadan Veda Mesajı

Ünlü oyuncu, İstanbul’a dönmeden hemen önce tatilden bir kare paylaşarak şu notu yazdı:

“Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin.”

Bu paylaşımıyla hem yaz mevsimine veda ettiğini hem de İstanbul’daki tempolu günlere hazır olduğunu duyurmuş oldu.

İstanbul Günleri Başlıyor

Tatilden dönen Fahriye Evcen’in yeni projeler için hazırlıklara başlayacağı konuşuluyor. Hayranları ise oyuncunun hem sosyal medya paylaşımlarını hem de setlere dönüşünü merakla bekliyor.