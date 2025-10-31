Fahriye Evcen'den Servet Değerinde Anlaşma: 800 Bin Dolarlık Reklam Geliri

Fahriye Evcen, ekranlardan bir süredir uzak kalmasına rağmen kariyerine reklam anlaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak İsviçreli lüks bir marka ile dev bir iş birliğine imza attı. Dolgun ücretiyle dikkat çeken bu anlaşma, magazin ve iş dünyasında gündem yarattı.

Burak Özçivit ile olan mutlu evliliği ve özel hayatıyla sıkça konuşulan Evcen, reklam dünyasının en çok kazanan isimleri arasındaki yerini pekiştiriyor. Aile yaşamlarına öncelik veren ve dizi setlerine ara veren ünlü oyuncu, bu tercihiyle finansal başarısını bambaşka bir alana taşımış oldu.

İsviçreli Dev Marka ile El Sıkıştı

Oyunculuk kariyerine ara veren Fahriye Evcen, kamera karşısına bu kez yepyeni bir reklam projesi için geçti. Edindiğimiz bilgilere göre; Evcen, İsviçre’nin dünyaca ünlü lüks saat ve mücevher markalarından biri ile stratejik bir anlaşma yaptı. Şüphesiz ki, bu iş birliği sosyal medya platformlarında ve moda çevrelerinde büyük ses getirdi.

Marka yetkilileri, Evcen'in uluslararası alandaki tanınırlığını ve güçlü imajını göz önünde bulundurarak bu teklifi sundular. Oyuncunun zarafeti ve popülaritesi, lüks ürünlerin hedef kitlesine ulaşmasında önemli bir köprü görevi görecek. Böylece, markanın küresel pazardaki etkinliği artırılmak hedefleniyor.

Dudak Uçuklatan Reklam Kazancı

Rol aldığı projeleri beklemeye alan Evcen, reklam dünyasındaki yükselişini sürdürüyor. Dolayısıyla, bu yeni lüks iş birliğinden elde edeceği kazanç miktarı herkesin merak konusuydu. Ortaya çıkan ilk iddialar, miktarın gerçekten de dudak uçuklatan cinsten olduğunu gösteriyor.

Özellikle yüksek bütçeli yapımlarda rol alan ünlü isimler, artık reklam anlaşmalarıyla servetlerine servet katıyor. Buna ek olarak; Fahriye Evcen’in söz konusu İsviçreli marka ile yaptığı anlaşmadan tam 800 bin dolar gelir elde edeceği ileri sürüldü. Ekim 2025 kuru baz alındığında bu rakamın yaklaşık 33 milyon 600 bin Türk Lirasına tekabül etmesi bekleniyor. Evcen, bu anlaşmayla birlikte, en çok kazanan reklam yüzleri listesinde üst sıralara tırmandı. Bu dev ücret, kariyerinin bu dönemecinde Evcen’in finansal gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yatırımlar ve Aile Hayatı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2017 yılında evlenmişlerdi. Tanışmaları dizi setinde gerçekleşen ünlü çift, uyumlu evlilikleriyle tanınıyor. Ayrıca iki çocukları bulunan çift, sadece kariyer başarılarıyla değil, aynı zamanda emlak ve ticari yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Evcen'in bu yüksek bütçeli anlaşması, çiftin ortak yatırımlarına önemli bir katkı sağlayacak. Sonuç olarak, bu durum onların magazin gündemindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.