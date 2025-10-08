Fahriye Evcen'den Oğlu Kerem ile Sevgi Dolu Paylaşım

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada yine gönülleri fethetti. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Evcen, oğlu Kerem ile çekildiği yeni karesini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Aşk Hikayesi

İkili, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışmış, kısa sürede büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi setinde başlayan bu aşk, 2017 yılında görkemli bir düğünle evliliğe dönüşmüştü.

Çiftin ilk oğulları Karan, 2019 yılında dünyaya gelirken; ikinci oğulları Kerem ise Ocak 2023’te doğmuştu. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen Evcen ve Özçivit, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Boşanma İddialarına Paylaşımla Yanıt

Geçtiğimiz haftalarda çiftin hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ikili, bu söylentileri birlikte verdikleri pozlarla yalanladı. Otomobil içinde paylaştıkları kareler, “Mutluluk pozları” olarak yorumlandı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Anne ve Oğul” Paylaşımı Sosyal Medyada Beğeni Rekoru Kırdı

Son olarak Fahriye Evcen, 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında oğlu Kerem ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Evcen’in doğal hali ve oğlu Kerem’le olan samimi pozu, takipçileri tarafından “Anne-oğul sevgisi ekrana yansımış” yorumlarıyla beğeni topladı.